Satışa çıkan kısım için Kuzeybatı Gayrimenkul teklif toplarken, ilginin yoğun olması halinde açık ihaleye dönülecek. Koyun Adası’nın pazarlama ve satış çalışmalarını yürüten Kuzeybatı Gayrimenkul’ün Genel Müdürü Murat Ergin, adayla ilgili şu bilgileri verdi:

“890 bin metrekarelik kısım, yüzde 30’luk yapılaşma hakkı ile turizme uygun durumda. İmar çalışmaları devam eden Koyun Adası’nın askıdaki imar planının onaylanması halinde 260 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olması öngörülüyor.”

Yatırımcı için fırsat

Koyun Adası’nın özel teşebbüs tarafından turizm sektörüne hizmet verecek şekilde değerlendirilebilecek tek ada olduğunu belirten Ergin, “Türkiye’deki adaların birçoğu sit alanı ilan edilmiş durumda ve büyük bir çoğunluğunun da imara açık olmadığı düşünüldüğünde Koyun Adası, hem yatırımcılar için hem de geliştiriciler için iyi bir fırsat” diye konuştu.







