Dünya Koyun yünü yapıştırılan kurbanlık hayvan keçi çıktı

Koyun yünü yapıştırılan kurbanlık hayvan keçi çıktı

Dünya

Koyun yünü yapıştırılan kurbanlık hayvan keçi çıktı

Kurban Bayramı için alınan bir koyunun üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi olduğu ortaya çıktı.

25 Temmuz 2020, Cumartesi 11:53 Son Güncelleme:
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Pakistan’da Kurban Bayramı için alınan kurbanlık koyunun üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi olduğu ortaya çıktı.

Pakistan’da 1 Ağustos’ta başlayacak olan Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile kurban satışları başladı. Pencap eyaletinde bir vatandaş ise dolandırıcılar tarafından mağdur edildi.

Dolandırıcılar, vatandaşa kurbanlık koyun diye üzerine koyun yünü yapıştırılmış keçi sattı. Vatandaş, dolandırıldığını, hayvanın tüylerinin dökülmesi ile farkına vardı. Keçinin üzerine tutkal ile koyun yünü yapıştırıldığı ortaya çıktı. Olayın görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.



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