Türkiye Köyüne gitmeye çalışan vatandaşın yardımına AFAD yetişti

Köyüne gitmeye çalışan vatandaşın yardımına AFAD yetişti

Türkiye

Köyüne gitmeye çalışan vatandaşın yardımına AFAD yetişti

Düzce’de köyüne gitmeye çalışırken karla kaplı yolda mahsur kalan vatandaşın yardımına jandarma ve AFAD ekipleri yetişti.

12 Şubat 2022, Cumartesi 23:18 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyündeki evine gitmek için aracı ile yola çıkan Z.K., yolun karla kaplı olması sebebiyle Kordon sırtı mevkiinde mahsur kaldı. Aracı ile kara saplanan ve ilçeye de dönemeyen Z.K., ekiplerden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Z.K.’nın bulunduğu bölgeye araç ile gidemeyen ekipler, yürüyerek yola devam etti. Z.K., mahsur kaldığı alandan ekipler tarafından kurtarılarak, araçların olduğu bölgeye getirildi. Z.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İHA

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