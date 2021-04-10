Türkiye Koyunların kuzularla buluşması renkli görüntüler oluşturdu

Koyunların kuzularla buluşması renkli görüntüler oluşturdu

Türkiye

Koyunların kuzularla buluşması renkli görüntüler oluşturdu

Sivas’ta Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde yetiştirilen koyun ve kuzuların buluşma anı drone ile havadan görüntülendi.

10 Nisan 2021, Cumartesi 19:57 Son Güncelleme:
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Sivas Valisi Salih Ayhan, kentin tarım ve hayvancılığında önemli yer tutan Ulaş ilçesindeki TİGEM’i ziyaret etti. Küçükbaş yetiştiriciliğinde önemli potansiyele sahip bulunan ve şu anda yaklaşık 20 bin koyun ve kuzunun bulunduğu tesisteki çalışmaları yakından izleyen Vali Ayhan, koyunların kuzularla buluşması programına katıldı. 500 koyun ve 650 kuzu bulunan bölümün kapılarının açılmasıyla koyun ve kuzuların buluşması gerçekleşti. Koyunların, kuzuları bulmak için gösterdiği çaba hayranlıkla izlendi. Havadan drone ile de görüntülenen bu anlar ilgi çekti.

DHA

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