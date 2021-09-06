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Köz biberli tavuk salatası nasıl yapılır? Köz biberli tavuk salatası tarifi, yapılışı,

Yemek

Köz biberli tavuk salatası nasıl yapılır? Köz biberli tavuk salatası tarifi, yapılışı,

Köz biberin enfes lezzetini tavuk ile birleştiren köz biberli tavuk salatası tarifi, hem lezzet hem de sağlıklı bir öğün olacak. Peki, köz biberli tavuk salatası nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız köz biberli tavuk salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

06 Eylül 2021, Pazartesi 12:06 Son Güncelleme:
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Bol yeşilliği köz biber ve tavukla lezzetlendireceğiniz köz biberli tavuk tarifi evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Öğününü salata olarak yiyenler "köz biberli tavuk salatası nasıl yapılır?" merak ediyor. Köz biberli tavuk salatası tarifi, hazırlanışı, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KÖZ BİBERLİ TAVUK SALATASI TARİFİ

Köz biberli tavuk salatası malzemeler

4 adet baby tavuk göğsü

1/2 bağ dereotu (İnce kıyılmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz 

Salata için

8 yaprak marul (Elle kopartılmış)

4 adet kırmızı biber (Közlenmiş)

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı taze limon suyu

Tane kırmızı biber 

Köz biberli tavuk salatası yapılışı

Tavuğu zeytinyağı ve tuz ile marine ederek 15 - 20 dakika dinlendirdikten sonra döküm tavaya alın ve her iki tarafını 2,5 dakika pişirin. Ocağı kapatın ve tavaya dereotunu ilave ederek harmanlayın. Daha sonra tavanın ağzını kapatın ve 5 - 10 dakika bekletin. Bu sırada servis tabağını hazırlayın. Salata malzemelerini yerleştirip üzerine dereotlu tavuğu koyun. Zeytinyağı, limon ve tane kırmızı biber ile birlikte servis edin.

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