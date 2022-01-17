Birçok tarifin yanına yakışan köz biberli yoğurtlu patates salatası tarifi, tadına doyum olmayan şahane ve hafif bir lezzet. Peki, köz biberli yoğurtlu patates salatası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız köz biberli yoğurtlu patates salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

KÖZ BİBERLİ YOĞURTLU PATATES SALATASI TARİFİ

Köz biberli yoğurtlu patates salatası malzemeler

3-4 adet patates

4 adet kornişon turşu

3 adet közlenmiş biber

1 adet havuç

3 dal taze soğan

1 tutam taze nane

2 su bardağı yoğurt

5 yemek kaşığı mayonez

2-3 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

1 çay bardağı haşlanmış mısır

KÖZ BİBERLİ YOĞURTLU PATATES SALATASI YAPILIŞI

Öncelikle patatesleri ortadan iki kesin ve bol suda haşlayın.

Çatalla haşlandığını kontrol ettikten sonra ocaktan alın, suyunu süzdürerek soğumaya bırakın.

Kornişon turşuları küçük küçük doğrayın.

Közlenmiş kırmızı biberi de küp küp doğrayın.

Havucun kabuklarını soyun ve rendeleyin, taze soğan ve naneyi doğrayın.

Soğuyan patateslerin kabuklarını soyun ve onları da küp küp doğrayın.

Geniş bir kaseye yoğurdu, mayonezi, ezilmiş sarımsakları ve tuzu alarak karıştırın.

Üzerine havucu, kırmızı biberi, kornişon turşuyu, mısırı, doğranan yeşillikleri ve patatesleri ekleyerek karıştırın ve servis edin.



