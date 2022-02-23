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Koza mantısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta koza mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Koza mantısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta koza mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kanal D'nin en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler koza mantısı tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise internette koza mantısı tarifi araştırıyor. Peki, koza mantısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız koza mantısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

23 Şubat 2022, Çarşamba 13:38 Son Güncelleme:
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Sofralarınızı renklendirecek, damaklarınızı şenlendirecek koza mantısı tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, koza mantısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten koza mantısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KOZA MANTISI TARİFİ

Koza mantısı malzemeler

  • 3 tane yufka
  • 200 gr kıyma
  • Yarım kuru soğan
  • Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için;

  • 1 kase yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • Çok az sıvı yağ
  • Pul biber, nane

KOZA MANTISI YAPILIŞI

  • Önce yufkaları serip ortadan kesip dörde bölüyoruz. 
  • Elde ettiğimiz üçgen parçaları tekrardan kesip sekiz parçaya çıkartıyoruz ve daha sonra 2 parmak genişliğinde küçük üçgenler kesiyoruz.
  • Kıymayı rendelediğimiz ve suyunu sıktığımız soğan, tuz ve biberlerle karıştırıp çok az bu harçtan üçgenin geniş kısmına koyup sarıyoruz.
  • Kenarlarını kapatmadan tüm malzeme bitene kadar devam ediyoruz.
  • İster fırında isterseniz de sıvı yağda kızartıp üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz.
  • Onun üzerine de salçayı biraz suyla açıp çok az sıvı yağ ekleyip yaptığımız sosu gezdiriyoruz. Nane ve pul biberle süsleyip servis ediyoruz. 
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