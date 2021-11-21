Kozalak tatlısı nasıl yapılır? Kozalak tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası
10 dakikada yapabileceğiniz kozalak tatlısı tarifi, mısır gevreğiyle yapabileceğiniz enfes bir tatlı. Peki, kozalak tatlısı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kozalak tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
21 Kasım 2021, Pazar 12:39 Son Güncelleme:
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Kolay tatlı tarifi arayanlar için kozalak tatlısı tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, kozalak tatlısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kozalak tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
KOZALAK TATLISI TARİFİ
Kozalak tatlısı malzemeler
- Mısır gevreği
- 1 yemek kaşığı margarin
- 5 adet karamel dolgulu çikolata
- 4 çorba kaşığı bal
Kozalak tatlısı tarifi için önce bir tencerede margarin ve çikolatayı eritin. Sonra bal ekleyin ve mısır gevreği de ilave ederek karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra kahve fincanına koyup ters çevirin. Fincandan kolay çevirmek için streç film kullanabilirsiniz. Soğuduktan sonra kozalak tatlısı servise hazır.
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