Kolay tatlı tarifi arayanlar için kozalak tatlısı tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, kozalak tatlısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kozalak tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KOZALAK TATLISI TARİFİ

Kozalak tatlısı malzemeler

Mısır gevreği

1 yemek kaşığı margarin

5 adet karamel dolgulu çikolata

4 çorba kaşığı bal

KOZALAK TATLISI YAPILIŞI

Kozalak tatlısı tarifi için önce bir tencerede margarin ve çikolatayı eritin. Sonra bal ekleyin ve mısır gevreği de ilave ederek karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra kahve fincanına koyup ters çevirin. Fincandan kolay çevirmek için streç film kullanabilirsiniz. Soğuduktan sonra kozalak tatlısı servise hazır.



