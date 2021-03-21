Kozalak Tatlısı tarifi ve yapılışı: Kozalak Tatlısı nasıl yapılır?

Her lokmasında ayrı bir lezzet bulacağınız kozalak tatlısı tarifi favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için kozalak tatlısı tarifi arıyor ya da kozalak tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kozalak tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

KOZALAK TATLISI TARİFİ

Kozalak tatlısı malzemeleri

160 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı bal

250 gram mısır gevreği

Üzeri için:

4 yemek kaşığı pudra şekeri

Kozalak tatlısı yapılışı

Bitter çikolataları benmari usulü eritin. Üzerine tereyağını ekleyin ve erimeye bırakın. Kakaoyu da ekledikten sonra tekrar karıştırın ve ocaktan alın. Ocaktan aldığınız karışımın içerisine bal ve mısır gevreğini de ekleyip, malzemelerin birbirine geçmesi için iyice karıştırın. Limon sıkacağının iç kısmını streç ile kaplayın ve mısır gevrekli harcı doldurun. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra pudra şekeri serperek servis edin.



