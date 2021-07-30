Türkiye Kozan ve Aladağ'daki yangınlarda son durum

Kozan ve Aladağ'daki yangınlarda son durum

Türkiye

Kozan ve Aladağ'daki yangınlarda son durum

Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

30 Temmuz 2021, Cuma 09:10 Son Güncelleme:
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Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz saat 19.45 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Sabah saatlerine kadar yangına karadan müdahalede bulunan ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopteriyle de müdahale ediyor.


İki gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

ALADAĞ'DAKİ YANGINDA SON DURUM

Adana'nın Aladağ ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan ve Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıyor.

AA

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