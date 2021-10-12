Közde kestane nasıl yapılır?
Köz ateşte kestane pişirmenin zevki de lezzeti de çok başka. Tadına doyamayacağınız közde kestane tarifi, herkesin hayran kalacağı bir lezzet. Peki, közde kestane nasıl yapılır? En kolay közde kestane pişirme yöntemi.
12 Ekim 2021, Salı 11:58 Son Güncelleme:
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Suda, fırında veya tavada kestanenin lezzetini ikiye katlayacak közde kestane yapılışı, tadı damağınızda kalacak bir lezzet. Peki, közde kestane nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Tadına doyamayacağınız közde kestane pişirme yöntemi.
KÖZDE KESTANE NASIL YAPILIR?
Kestanelere hafif bir çizik atın.
Çizik attıktan sonra iyice yıkayın ve su dolu bir kabın içine koyun.
Su dolu kabın içerisinde 2 saat kadar bekletin.
Su dolu kaptan kestaneleri çıkarın ve kurulayın. Kuruladıktan sonra yüksek ısılı bir tavada közün üzerinde kestanelerinizi pişirin.