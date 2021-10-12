Suda, fırında veya tavada kestanenin lezzetini ikiye katlayacak közde kestane yapılışı, tadı damağınızda kalacak bir lezzet. Peki, közde kestane nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Tadına doyamayacağınız közde kestane pişirme yöntemi.

KÖZDE KESTANE NASIL YAPILIR?

Kestanelere hafif bir çizik atın.

Çizik attıktan sonra iyice yıkayın ve su dolu bir kabın içine koyun.

Su dolu kabın içerisinde 2 saat kadar bekletin.

Su dolu kaptan kestaneleri çıkarın ve kurulayın. Kuruladıktan sonra yüksek ısılı bir tavada közün üzerinde kestanelerinizi pişirin.



