Yemek En lezzetli çorba tarifi: Közlenmiş patlıcan çorbası tarifi

En lezzetli çorba tarifi: Közlenmiş patlıcan çorbası tarifi

Yemek

En lezzetli çorba tarifi: Közlenmiş patlıcan çorbası tarifi

Patlıcanla çorba yapmayı daha önce hiç denediniz mi? Tadını çok seveceğiniz ve farklı bir lezzeti olan közlenmiş patlıcan çorbası tarifi enfes bir lezzet. Patlıcan sevenler közlenmiş patlıcan çorbası nasıl yapılır merak ediyor. Bütün detaylarıyla közlenmiş patlıcan çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

13 Ocak 2021, Çarşamba 10:16 Son Güncelleme:
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Farklı ve lezzetli tarifler denemek isteyenler için közlenmiş patlıcan çorbası çok doğru bir seçenek. Sevdiklerinize hazırlamak için közlenmiş patlıcan çorbası tarifi arıyor ya da közlenmiş patlıcan çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Közlenmiş patlıcan çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

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Közlenmiş patlıcan çorbası tarifi

Közlenmiş patlıcan çorbası malzemeleri

  • 5 su bardağı su
  • 2 diş sarımsak (kıyılmış)
  • 5 adet patlıcan (közlenmiş)
  • 1,5 çorba kaşığı un
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Bir tutam rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 yaprak fesleğen

Közlenmiş patlıcan çorbası yapılışı

1. Öncelikle ister ocakta ister fırında patlıcanları közleyin. Közlediğiniz patlıcanları kabuklarından ayırıp bıçak yardımı ile ince ince kıyın (Dilerseniz hazır közlenmiş patlıcan konservesi de kullanabilirsiniz). Bir çorba tenceresinde tereyağını eritin ve unu ekleyip kavurun. İçerisine közlenmiş patlıcanları ilave edin ve karıştırın. Kıyılmış sarımsağı da ekledikten sonra suyunu yavaş yavaş ekleyin. Hafif kaynadığında sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Bir taşım kaynadıktan sonra tuz ve karabiber ile lezzetlendirip sunum yapacağınız kasenize alın. Rendelenmiş kaşar peyniri ve fesleğen yaprağı ile süsleyin.

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