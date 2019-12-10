Kozmetik cerrahi göğüs büyütme mitlerini küçümsüyor

Günümüzde internet, bilgiye ulaşmak için bir tık uzağımızda olan mükemmel bir kaynaktır; ancak aynı zamanda çok fazla kafa karıştırıcı bilgi ve bir o kadar çelişkili tavsiyeler ile doludur.





Bu durumu göz önünde bulunduran yeni bir çalışma, insanların Google’a vücutları hakkında - özellikle de göğüsleri hakkında - neler sorduklarını inceledi.





Çalışmanın sonunda, arama motorunda “Daha büyük göğüsler nasıl elde edilir?” sorusu için aylık ortalama 5.400 arama yapıldığı, çoğu kadının üst vücut bölgesini hızlı ve doğal olarak nasıl daha iyi hale getirebileceğinin yollarını aradığı bulundu.





MYA Kozmetik Cerrahisi'nin araştırması, uzmanların bu aramalardan elde edilen sonuçlara göre kimi kadınların büyük göğüslere sahip olmak için doğal yöntemleri aşarak kimyasal yöntemlere yöneldiğini ve bu kimyasal çözümlerin gerçekten işe yarayıp yaramadıklarını bilmeden en az bir kez denendiklerini ortaya koydu.









“Lahana yemek ve göğüslere lahana koyup bekletmek büyütür mü?”





Çalışma ayrıca, lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı bitkiler tüketmenin, bahsi geçen bitkilerin “vücutta östrojen işlevi gören bir tür fitoöstrojen türü” içermesi dolayısıyla göğüs büyüklüğünü artırmaya yardımcı olduğunu iddia eden birçok çevrimiçi kaynak buldu.

Ancak MYA'dan bir cerrah bunun yine de o kadar basit olmadığını söyledi:





"Göğüsler, hormon ve ağırlığa bağlı organlar olsalar da vücut üzerinde hormonlara ve ağırlığa tepki verme şekilleri tahmin edilemez. Lahana yemeye başladıktan sonra göğüs büyüklüğünde herhangi bir artışa ya da östrojen gibi davranabilen bazı kimyasallara sahip olabiliriz fakat düzenli olarak lahana tüketmenin bilimsel olarak ispatlanması zor olabilir. Bu yüzden lahanayı göğüs büyüklüğünü arttırmak için bir tedavi yöntemi olarak elbette önermiyorum."









“Göğüs büyütme masajları işe yarıyor mu?”





İnternette konu hakkında bulunan diğer çevrimiçi makaleler, göğüslere masaj yaptırmanın prolaktin adı verilen bir göğüs büyütme hormonu salgılayarak büyümelerine yardımcı olabileceğini iddia etti.





Ancak uzmanlar yine aynı fikirde değil!





MYA Kozmetik Cerrahisi’ne bağlı olarak çalışmayı sürdüren araştırmacılar, “Aslında bu yöntemin doğru ve etkili olduğunu kanıtlayan herhangi bir bilimsel kanıt yoktur. Çevrimiçi olarak bulunan bazı rapor edilmiş vakalar vardır, ancak dediğimiz gibi bunu destekleyecek herhangi bir somut tıbbi kanıt yoktur. Tıpta kanıtlanmış tek vakalar göğüs rekonstrüksiyonu geçirmiş ve harici bir pompa ile dış doku genişlemesine uğramış kadın vakalarıdır. Göğsünüzü büyütmek için, bu dış pompayı dört ila altı ay boyunca günde 11-12 saat süre ile kullanmak zorundasınız.” açıklamalarında bulundu.





“Soya sütü göğüslerde fark yaratabilir mi?”





İnternette bulunan bazı videolarda, soyanın içindeki "izoflavon ve genistein” maddelerinin yararları nedeniyle size daha büyük göğüsler sağlayabileceği belirtiliyor.





MYA'daki cerrahlar ise bu konuda şunları söylüyorlar:





"Soya sütünün göğüsleri büyüttüğüne inanmak saçmalıktır, fazla miktarda soya tüketerek vücudunuzdaki kan düzeyinin artmasına sebep olursunuz ve bu durum bünyenize ciddi anlamda zarar verebilir.”





“Peki, göğüs büyütmek içi çemen otu işe yarar mı?”





Çemen otu, Akdeniz bölgesi, güney Avrupa ve batı Asya'ya özgü bir bitkidir. Çeşitlerinden bazıları yüksek miktarda bitki östrojenleri içerdiğinden, göğüs büyümesi ile güçlü bir ilişkisi olduğuna inanılmaktadır.





Fakat uzmanlar, çemen otunun da göğüs büyütebileceğine dair güvenilir bir tıbbi kanıtının bulunmadığını söylüyorlar.









“Vazelin sürmek göğüs büyütür mü?”





Bazı YouTuberlar, takipçilerine göğüslerinin boyutunu artırmak için göğüslerine vazelin ve diş macunu sürtmelerini öneren çeşitli vloglar yaptılar ancak yine de bunun göğüs büyüklüğü üzerinde bir etkisi olduğuna dair kesin bir kanıt yok.





Araştırmaya dahil olan bir cerrah, göğse vazelin sürmek hakkında şunları söyledi:





"Vazelin yalnızca cildi nemlendirmek için kullanılıyor ve herhangi bir nemlendiriciyle masaj yapmak bölgedeki kan tedarikini artırıyor. Düzenli olarak vazelin sürmek cildin kalitesini artırsa da bu herhangi bir meme bezi ve yağ dokusunun çoğalmasına neden olmaz."





“Hipnoz yöntemi uygularsak ne olur?”





Soru, görüldüğü üzere oldukça enteresan. Ancak doğru duydunuz, arama motorlarında hipnoz yöntemini göğüs büyütmek için araştıran kullanıcılar da mevcut.





Ünlü hipnozcu Zack Polanski, uzmanı olduğu “hipnoz yöntemi” hakkında konuştu: “Beynimiz, en karmaşık bilgisayardır. Bilinçaltımız bedenlerimizi bizden daha iyi çalıştırır. Esasında, bedende değişiklikler yapmak için bilinçdışı bir işlem kullanmayı düşünüyorum. Bilincin karmaşıklığı nedeniyle vücudumuzda neyin değiştiğini tam olarak bilmiyoruz. Ama tabii ki değişen şeyin ekolojik bir durum olduğunu biliyoruz ve hipnoz eğer bir şeyleri değiştirebiliyorsa - buna elbette bir insanın göğüslerinin büyüklüğü de dahil - ilk olarak tüm insanlığın bundan emin olmasını sağlıyoruz. Çünkü hipnoz sisteminin insanlar tarafından desteklendiği oranda değişimler ortaya çıkıyor.”





Uzmanlar bu konuda neler düşünüyor?

MYA cerrahı şunları söyledi: "Vücut üzerindeki zihin ve ona uygulanan hipnozun, daha önce çeşitli sağlık koşullarını tedavi etmek için kullanıldığı ve ayrıca beyni büyüme hormonları ve östrojenleri salmaya teşvik ederek göğüs boyutunu artırmak için de kullanılabileceği öne sürülmüştür. Ancak ben bir bilim insanı olarak, şahsen hipnozun birinin göğüs boyutunu artırabileceğine inanmıyorum.”





MYA Kozmetik Cerrahisi Yönetim Kurulu Başkanı John Ryan ise şunları ekliyor: "Araştırmamız, çok sayıda insanın düzenli olarak sağlık danışmanlığı için çoğunlukla internetten yardım aldığını gösteriyor. Piyasada önemli göğüslere ulaşmak için önerilen pek çok hazır ürün var. Fakat göğüs boyutlarının genişlemesini sağlayacak pek çok doğal yöntem de bulunuyor. İnternet, bünyesinde gerçekten çok sayıda çelişkili ve yanlış bilgiler barınıyor. Bu nedenle, bir profesyonelden konu hakkında tıbbi yardım almaları her aman için daha iyi. Kadınlarımıza verebileceğim son tavsiye ise, mitleri gerçeklerden ayırmaları yönünde olacaktır.”

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