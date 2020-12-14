Türkiye Kozmetik markalası Jeuvenile’den açıklama: Pandemi döneminde cilt bakım ürünleri satışı arttı
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Kozmetik markalası Jeuvenile’den açıklama: Pandemi döneminde cilt bakım ürünleri satışı arttı

Türkiye

Kozmetik markalası Jeuvenile’den açıklama: Pandemi döneminde cilt bakım ürünleri satışı arttı

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2020’de, Türkiye’deki büyüklüğü 15 milyar TL’ye yaklaşan kozmetik sektörü, salgından en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Özellikle renkli kozmetik satışları, izolasyon döneminin ardından hayatımızın bir parçası haline gelen maske kullanımı nedeni ile düşüş gösterirken, ruj kategorisindeki düşüş daha derin hissedildi.

14 Aralık 2020, Pazartesi 13:17 Son Güncelleme:
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Kozmetik markası Jeuvenile, koronavirüs pandemisinin tüketim alışkanlıklarında köklü değişikliklere neden olduğunu söyledi. Pandeminin ilk dönemlerinde özellikle hijyen ve kişisel bakım ürünlerine olan ilginin arttığını belirten Jeuvenile kozmetik yöneticileri “Yüzlerimizin yarısını kaplayan maskeler cildin hava ile temasını keserek cillte akne oluşumunu arttırıyor. Evde maskeleri çıkardığımız zamanda oluşan bu akneleri iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılan cilt bakım ürünleri satışında şu sıralar artış var. Cilt temizleme ürünleri diğer tüm kategorileri geride bıraktı. Bu dönem en çok talep gören ürünler arasında ise yüz kremleri, cilt bakım maskeleri bulunuyor. Genel olarak baktığımızda ise müşterilerimizin hem hijyen hem de cilt bakım ürünlerine talep gösterdiğini söyleyebiliriz” dedi.

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Avantajlı teklifler sunulmalı

Müşterilerin bu dönemdeki alışveriş alışkanlıklarının da değiştiğini belirten Jeuvenile Kozmetik yöneticileri , “Müşterilerinizin ihtiyaçları iyi analiz etmelisiniz. Onlara kafa karıştırıcı ürünler değil, yalın çözümler ve avantajlı teklifler sunmalısınız. Biz Jeuvenile ailesi olarak Pandemi döneminin ihtiyaçlarını iyi analiz ettik. Özellikle müşterilerimizden akne ile ilgili sorular gelince onlara evde uygulayabilecekleri temel akne bakım kitini hazırladık. 3 adımdan oluşan kitimizde maske altında kalan ve akne oluşan bölgeler için iyi bir temizleme jeli ,yatıştırıcı tonik ve akneyi tedavi etmeye yardımcı bir krem bulunmakta. Çok ürünle bakım modası geride kaldı. Artık birkaç adımlık rutinlerle bakımını yapmak istiyor müşterimiz. Bizde bu ihtiyaçlara cevap veriyoruz” dedi.


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