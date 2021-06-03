Kozmetik ürünlerde çok sık kullanılan 4 korkunç kimyasal

Keyifli bir güne başlamak için elinizi yüzünüzü yıkadınız, biraz krem, biraz allık ve hafif bir rimel sürdünüz, ya da tıraş oldunuz ve parfüm ya da bir kolonya sürdünüz... Daha henüz güne başlarken kaç kimyasal maddeye maruz kaldığınızı biliyor musunuz?

Kozmetik ürünlerde en sık kullanılan bu kimyasallar, uzun vadeli kullanımda insan sağlığını tehdit ediyor.

Kozmetik ürünlerdeki en tehlikeli 4 kimyasal...

Ftalatlar

Parabenler

Yapay miskler

BHA VE BHT

31 Mayıs'ta Kanada yayınlanan bir raporun ardından Maggie MacDonald'ın yaptığı açıklama, kozmetik malzemelerin test edilmesinin, kontrol edilmesinin ve satışa sunulmadan önce ciddi izinlerden geçmesinin önemini vurguluyor.

Ftalatlar

Daha çok plastiklerde bulunan ftalatlar, kozmetikte kullanılan kimyasallar arasında yerinin alıyor. Genellikle parfüm ve ojede bulunan ftalatlar astım ve üreme sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

Maggie MacDonald, hamile kadınları uyarıyor. Ftalatların, erkek fetüs üzerinde olumsuz etkiye yol açabildiğini ve ileride üreme ve gelişme sorunlarına neden olabileceğini söylüyor.

Özellikle ftalat 2-etilheksil ve DEHP Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından kanserojen maddeler arasında yer alıyor.

Parabenler

Makyaj malzemeleri ve bakım ürünlerinde sıklıkla karşılatığımız parabenler, vücuda girdiklerinde östorojeni taklit etmeleri nedeniyle bir endoktin bozucu olarak kabul ediliyorlar. Cilde kolayca nüfus edip emilebilen parabenler kozmetikteki zararlı maddeler arasında başı çekiyor.

2013 yılında, Dünya Sağlık Örgütü, parabenlerin meme kanseri ile bağlantığı olabileceğini gösteren "Endokrin Bozucuların Bilim Durumu" adlı bir rapor yayınladı. Sadece bu da değil, raporda aynı zamanda endokrin bozucu oldukları için bu geri dönüşü olmayan etkilerinin hayatın ilerleyen zamanlarına kadar ortaya çıkmayabileceği belirtiliyor.

Yapay miskler

Koku veya parfümün nasıl üretildiğini hiç düşündünüz mü?

David Suzuki Derneği'nin açıklamasına göre, bir parfümün yapımında yaklaşık 3.000 kimyasal ortamda oluşturulmuş kokular, parfum oluşturmak için kullanılır. Sadece bu değil, parfüm, kolonya ve deodorant gibi hemen hemen her kozmetik ve kişisel bakım ürününde kullanılır.

BHA ve BHT

Nemlendiricilerde ve rujlarda koruyucu olarak kullanılan sentetik antioksidanlar olan hidroksianisol (BHA) ve hidroksitoluen (BHT) alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Bu iki kimyasal, IARC tarafından olası kanserojen olarak işaretlenmiştir. Ve bu kimyasallarla ilgili düzenlemelerin daha güçlü olduğu Avrupa'da, endokrin bozucu olduklarına dair kanıtlar nedeniyle Kategori 1 öncelikli madde olarak listelenmiştir.







