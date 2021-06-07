Kozmetikte yeni dönem! Bu listeye mutlaka bakın!

Dünyada pandemiye rağmen kozmetik pazarı büyümeye devam ediyor. Neredeyse 500 milyar dolarlık bir hacme sahip pazar, her yıl ortalama yüzde 5 büyüyor. Son zamanlarda ise çevreye ve hayvanlara zararı olmayan, hayvansal madde içermeyen vegan ürünlere ya da bitkisel içerikli organik ürünlere talep giderek artıyor. Bunda hem son dönemde gündemde olan ve kozmetik markalarının hayvanlar üzerinde yaptığı deneyleri anlatan kısa film hem de pandemide insanların daha sağlıklı ürünlere yönelmesi etkili.

20 MİLYAR DOLARLIK HACİM

Dünyada kozmetik sektörü her yıl yüzde 5 büyürken, bunun içinde organik kozmetik sektörü yüzde 10’luk bir büyüme gösteriyor. 2020 itibarıyla dünyada 16 milyar dolarlık pazarı olan organik kozmetik sektörünün, önümüzdeki 5 yılda 40 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Avrupa’da kozmetik pazarının yüzde 35’i organik ürünlerden oluşuyor. Vegan kozmetik pazarının ise 5 yılda 20 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Hatta bazı araştırmalar 2 yıl içinde vegan ürün satışının yüzde 750 artacağını gösteriyor.

HAYVANSAL ÜRÜN YOK

Son yıllarda vegan kozmetiğin Türkiye’de de yaygınlaştığını belirten Laber Organik Genel Müdürü Levent Kahrıman, “Vegan bir kozmetik ürün, herhangi bir hayvansal veya hayvansal türevli girdi içermez. Bal, balmumu, lanolin, kolajen, albümin, karmin, jelatin gibi içerikler varsa, ürünün vegan olduğunu iddia etmek doğru olmaz. Bu nedenle günümüzde kolajen ve jelatinin bitkisel kökenli alternatifleri üretilmeye başlandı. Artık ürün içeriklerinde bu alternatif ürünleri daha sık göreceğiz” dedi.

192 MİLYON HAYVAN LABORATUVARLARDA

Sosyal medyada viral olan ve kozmetik dünyasında hayvanlar üzerinde yapılan testleri anlatan Save Ralph adlı kısa film, gözleri yeniden hayvan deneylerine çevirdi. Amerika’da yayınlanan istatistikleri inceleyen B2Press’in paylaştığı verilere göre, dünyada 192 milyondan fazla hayvan laboratuvarlarda tutuluyor. Üstelik hayvanlar üzerinde test edilen ilaçların yüzde 98’inden fazlası hiçbir zaman raflara çıkmıyor. Yani test edilen her 100 ilaçtan yalnızca ikisi piyasaya sürülüyor. Deneylerde en çok kullanılan hayvanlar ise yüzde 20.57’yle Gine domuzları ve yüzde 16.46’yla tavşanlar.

DOĞAL DEĞİL ORGANİK

Organik kozmetikle ilgili bilgi veren Kahrıman, “Insanlar, doğal ve organik ürünleri birbirine karıştırabiliyor. Bir ürüne organik yazabilmek için, organik tarımla üretilmesi ve sertifikalandırılması gerekiyor. Bunun yanı sıra doğal ürünler yüzde 0.1 oranında bitkisel içerik bulundurarak doğal olabiliyorken, organik kozmetikte sertifika alınabilmesi için sertifikalı organik tarımla elde edilmiş olması ve yüzde 20 oranında bitkisel içeriğe sahip olması gerekiyor” diye konuştu.

DENEYLER İÇİN LİSTEYE BAKIN

Ürün geliştirmek için hayvan testlerinin yerine farklı çözümler sunulabileceğini belirten Kahrıman, şunları söyledi:

“Üstelik hayvan testi yerine bilgisayar modelleri gibi modern test yöntemlerinin kullanılması, daha hızlı, ucuz ve etkili. Çoğu kişi ‘vegan’ ibaresini gördüğünde o ürünün hayvanlar üzerinde test edilmediğini düşünür. Ama vegan ürünler de hayvanlarda test edilebilir. O yüzden tüketiciler; PETA, Cruelty Free International gibi organizasyonların yayınladığı listeleri takip edebilir.”

PANDEMİDE ‘KENDİN YAP’

Pandemide kozmetik mağazalarının kapanmasıyla evde bakım yapma alışkanlıkları başladı. Araştırma şirketi McKinsey’e göre, dünyada e-ticaret sitelerinden yapılan satışlar pandemide yüzde 30 yükseldi. Bu dönemde tüketicilerde ‘kendin yap’ anlayışının geliştiğini belirten Levent Kahrıman, “Insanlar kendi bakım ürünlerini yapmaya başladı. Bu nedenle kozmetik hammaddeleri, bitkisel yağlar ve ekstratların satışları arttı” dedi.



