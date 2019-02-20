'Kozmik Bacı' böyle yakalandı

Büfe telefonundan yaptığı telefon görüşmesinde; kafedeki, alışveriş merkezindeki buluşmalarında... Attığı her adımda polis tarafından takip edildi. Sonrasında ise gözaltına alındı.

Görüntüler FETÖ'nün yeniden yapılanması kapsamında gözaltına alınan "Kozmik Bacı" kod adlı üyesi Yasemin Ören'e ait. Polisin adım adım takipte olduğu o anların görüntüsüne CNN TÜRK ulaştı.

ANKESÖRLÜ TELEFONLA İLETİŞİME GEÇMİŞ

CNN TÜRK'ten Mustafa Berber'in haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, FETÖ soruşturmasında hakkında yakalama kararı olan Yasemin Ören'in Ankara'da olduğunu tespit etti.

Kozmik Bacı kod adlı Ören'nin örgütün tutuklu ya da firari olan üyelerinin eşlerine maddi destek sağladığı belirlendi. Fiziki takibe alınan Yasemin Ören'in, pek çok farklı büfe telefonundan örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi. FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock'un deşifre olmasının ardından sadece TSK, emniyet, MİT gibi kritik noktalarda değil, siber hücre, sivil ve öğrenci yapılanmasında da ankesörlü ve kontörlü telefonla haberleştiği tespit edildi.

Ören, telefon görüşmesi yaptığı bazı FETÖ'cülerle kafede bazılarıyla ise alışveriş merkezinde buluştu. O anlarda kendisini takip eden polislerden de habersizdi.

Yapılan tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozmik Bacı kod adlı Yasemin Ören'inde aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Polisin adreslerde yaptığı aramalarda, yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası'nın yanı sıra çok sayıda altına el konuldu. Para ve altınların örgüt üyelerinden himmet adı altında toplandığı da tespit edildi. Evde bulunan dijital materyallerde inceleme altına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.