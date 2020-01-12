Kozmos ve Anıl Piyancı ilk kez bir arada

Kozmos ve Anıl Piyancı ilk kez bir arada Yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken ve sıkı bir dinleyici kitlesine ulaşan Kozmos ve Anıl Piyancı, ilk kez “Ex Arıyor” şarkısıyla bir araya geldi.