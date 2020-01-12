Kozmos ve Anıl Piyancı ilk kez bir arada
Yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken ve sıkı bir dinleyici kitlesine ulaşan Kozmos ve Anıl Piyancı, ilk kez “Ex Arıyor” şarkısıyla bir araya geldi.
Basemode Records etiketiyle bugün dinleyiciyle buluşan Ex Arıyor’un altyapısı Kozmos ve Brok Beatz imzası taşıyor. Mix ve mastering işlemlerini Can Paşa’nın yaptığı çalışma, dinleyicinin büyük ilgisini çekecek. Çalışmalarını İzmir’de sürdüren Kozmos ve Anıl Piyancı, klip çekiminde de İzmir’i tercih etti. Samet Porsuk yönetmenliğinde Badger Film tarafından çekilen klip, Basemode Records YouTube kanalında yayında.