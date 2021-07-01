Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarını öğrenen adaylar, 2021 KPSS tercihlerinin başlamasını heyecanla bekliyordu. Konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz günlerde ÖSYM’den gelmişti. Sabah saatlerinde bu yana beklenen KPSS 2021/1 tercih kılavuzu da öğlen saatlerinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, KPSS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS 2021/1 tercih kılavuzu, 1 Temmuz Perşembe saat 14.30 itibariyle erişime açıldı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla adaylar, bugün (1 Temmuz) tarihi itibariyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerini yapabilecekler.

KPSS tercihlerinde ise son tarih 8 Temmuz 2021 olarak belirtildi. Adaylar tercih işlemlerini 8 Temmuz saat 23.59’a kadar yapabilecekler.

KPSS 2021/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

KPSS tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden aday şifresi ve T.C. Kimlik numarası kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Tercih işlemleri, e posta yoluyla veya elden teslim şekilde yapılamaz.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

KPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN