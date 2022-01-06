KPSS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu binlerce aday, bazı devlet kurumlarına yerleşebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla başvuruda bulunmuştu. 29 Aralık 2021 tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından 6 Ocak 2022 tarihi itibariyle KPSS 2021/2 tercih sonuçları açıklandı…

KPSS 2021/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada KPSS 2021/2 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS tercih sonuçları sonuç.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.











