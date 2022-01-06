KPSS 2021/2 tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sayfasından KPSS yerleştirme sonuç sorgula!
KPSS 2021/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 22-29 Aralık tarihleri arasında bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için binlerce aday başvuruda bulunmuştu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter’dan yaptığı açıklamada KPSS 2021/2 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu…
06 Ocak 2022, Perşembe 13:47 Son Güncelleme:
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KPSS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu binlerce aday, bazı devlet kurumlarına yerleşebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla başvuruda bulunmuştu. 29 Aralık 2021 tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından 6 Ocak 2022 tarihi itibariyle KPSS 2021/2 tercih sonuçları açıklandı…
KPSS 2021/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada KPSS 2021/2 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS tercih sonuçları sonuç.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
KPSS 2021/2 TERCİH SONUÇLARINI GÖMREK İÇİN TIKLAYIN
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Değerli adaylarımız,<br>22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları <a href="https://t.co/tfsiOmTm1j">https://t.co/tfsiOmTm1j</a> adresimizden açıklanmıştır.<br>Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. <a href="https://twitter.com/hashtag/KPSS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#KPSS</a></p>— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) <a href="https://twitter.com/halis_aygun/status/1479037836351447045?ref_src=twsrc%5Etfw">January 6, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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