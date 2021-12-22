KPSS-2021/2 tercihleri ile binlerce ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu aday, bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleşebilecek. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS tercih kılavuzunda yer alan kodlar, branş ve kadro dağılımı hakkında bilgi sahibi olan adaylar puanlarına uygun tercihlerde bulunabilecek…

KPSS-2021/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS-2021/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile KPSS-2021/2 tercih kılavuzu 22 Aralık 2021 Çarşamba günü itibariyle adayların erişimine açıldı. Tercihte bulunacak adaylar kılavuza https://www.osym.gov.tr/ üzerinden erişebilecek.

KPSS-2021/2 TERCİH KILAVUZU KODLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2021/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 22 Aralık saat 10.00 ile 29 Aralık saat 23.59 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden KPSS-2021/2 tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan adaylar tercih kılavuzunda yer alan bilgiler eşliğinde tercihlerini yapacaklar.

ÖSYM KPSS-2021/2 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS-2021/2 için tercih ücreti 25 TL olarak belirlendi.

TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)







