2021 yılının sonlarına yaklaştıkça 2022 KPSS lise ve üniversite başvuru tarihleri daha çok merak ediliyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yıl içindeki sınavların yer aldığı sınav takvimini her sen, yılbaşına yakın tarihlerde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda, devlet memuru olma hayali kuran milyonlarca aday da bu dönemde “KPSS 2022 lise ve üniversite başvuru tarihleri belli oldu mu?” “2022 KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?” araştırması yapıyor…

2022 KPSS LİSANS, ÖNLİSANS, ORTAÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavlarını da yer aldığı ÖSYM sınav takvimi henüz yayınlanmadı. 2021 KPSS sınav takvimi ocak ayı içinde yayınlanmıştı. 2022 yılı için kurum tarafından konuya ilişkin bir takvim yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

KPSS TÜRLERİ NELERDİR?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.