On binler KPSS Lisans A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) için yollara döküldü. Heyecan dorukta... Adaylar 130 dakika boyunca sınavda ter dökecek. Peki, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür testi saat 10.15'te başlayıp 12.25'te sona erecek. Adaylar 10.00'dan sonra kesinlikle sınava alınmayacak. Eğitim Bilimleri testi ise 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.

KPSS sonuç tarihi ise 29 Ağustos 2019