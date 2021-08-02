KPSS 2021 A grubu ve Öğretmenlik sınavına katılan adaylar, sınavın ardından performanslarını ölçmek ve alacakları puanları hesaplamak adına sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını beklemeye başladı. Müjdeli haber ise, ÖSYM’den geldi. Öğlen saatlerinde yapılan bilgilendirmede, KPSS A grubu ve öğretmenlik sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyuruldu.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ederken, ÖSYM’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuç tarihi de belli oldu.

Buna göre, KPSS 2021 A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Memur adayları sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile görüntüleyebilecek.

KPSS SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS 2021 sınav sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenilebilecek. Diğer yandan sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Bununla birlikte, sınav sonuç sayfasında sınava katılan adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.