KPSS Alan Bilgisi'nde dün iki oturum gerçekleşti. 1. oturum 10.15'te ikinci oturum ise 14.45'te başladı. Sınavların sona ermesiyle birlikte soru ve cevaplar araştırılmaya başlandı. Bugün ise bir başka oturum gerçekleşecek. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumda adaylar işletme, muhasabe, istatistik testlerini çözecek.

Şimdi sınava girecek olan adaylar heyecanlı ve sınavın kaçta başlayıp kaçta biteceğini sorguluyor.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS Alan Bilgisi (işletme, muhasabe, istatistik) oturumu bugün saat 10.15'te başlayacak. Sınava girenlere işletmede 40 soru 50 dakika, muhasebede 40 soru 50 dakika ve istatistikte 40 soru 60 dakika verilecek.

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları hakkında ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Genellikle soru ve cevaplar son oturumdan 2 gün sonra açıklanıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2018-2019 takviminde KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi adaylarla paylaşmıştı. KPSS (GK-GY, EB, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.