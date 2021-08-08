Türkiye KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının 3. oturumu başladı! İşletme, muhasebe ve istatistik testleri...
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KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının 3. oturumu başladı! İşletme, muhasebe ve istatistik testleri...

Türkiye

KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının 3. oturumu başladı! İşletme, muhasebe ve istatistik testleri...

KPSS Alan Bilgisinin 3. oturumu İstanbul'da başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi Sınavları işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşuyor.

08 Ağustos 2021, Pazar 11:05 Son Güncelleme:
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3. oturumu İstanbul'da başladı.

 Adaylar, sabah erken saatlerden itibaren kentte sınav için belirlenen merkezlere gelmeye başladı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava giren adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alınırken, saat 10.00'dan sonra gelenlerin sınava alınmayacağı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerde maske ve dezenfektan dağıtılan adaylar, sosyal mesafe konusunda da uyarıldı.

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumunda (işletme, muhasebe, istatistik) adaylar, çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplayacak.


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