ÖSYM tarafından düzenlenen ve 46 bin 467 adayın başvurduğu 2019- KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu başladı. İnternette KPSS ile ilgili detaylar sınava giren adayların yakınları tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS alan sınavı kaç dakika? KPSS kaçta bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi sabah oturumu başladı.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında düzenlenen oturum saat 10.15’te başladı. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplam 46 bin 467 adayın başvurduğu oturumda 50 soru yöneltilecek ve adaylara 150 dakika süre verilecek.