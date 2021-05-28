Türkiye KPSS başvuruları başladı mı? KPSS ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?

KPSS başvuruları başladı mı? KPSS ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?

Türkiye

KPSS başvuruları başladı mı? KPSS ücreti ne kadar, hangi bankaya yatacak?

KPSS'de başvuru süreci bugün ÖSYM tarafından başlatılacak. Binlerce aday Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavları için başvurularının ardından önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek sınava girecek. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar, ÖSYM AİS KPSS başvuruları nasıl yapılır?

28 Mayıs 2021, Cuma 10:00 Son Güncelleme:
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Kamu personeli olmak isteyen adayların merakla beklediği sınav başvuru günü geldi. Binlerce adayın merakla beklediği KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Başvur ücretleri nereye yatırılacak?

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN 2021?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre genel kültür genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan bilgisi sınavlarının tamamının başvuruları 28 Mayıs’ta (bugün) başlayacak.

KPSS BAŞVURLARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

KPSS için son başvuru günü ise 14 Haziran’da sona erecek.  

KPSS NE ZAMAN?

Açıklanan takvime göre genel kültür genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavı 1 Ağustos’ta, Alan Bilgisi 1. Gün 7 Ağustos’ta, Alan Bilgisi 2. Gün 8 Ağustos’ta ve ÖABT 15 Ağustos’ta yapılacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

KPSS başvuru ücretlerine ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Başvurular başladığı anda ÖSYM AİS sayfasında oturum başı ücret belirtilecek. Ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden yapılabilecek.

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