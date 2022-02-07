KPSS başvuru tarihleri, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. KPSS başvuruları adayın mezuniyet durumuna göre değişiklik gösteriyor ve sınava katılacak adayların belirlenen tarihler aralığında başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2022 KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans başvuru ve sınav tarihleri…

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS başvuruları ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar için farklı tarihlerde alınacak.

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında alınacak.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos-15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül-13 Eylül tarihleri arasında alınacak.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS VE LİSANS SINAV TARİHLERİ

KPSS lisans sınavının ilk oturumu olan genel yetenek genel kültür oturumu 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta, Sınav sonuçları ise 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacaktır.

DHBT ise 27 Kasım'da yapılacak.

KPSS ön lisans sınavı 2 Ekim tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 27 Ekim 2022 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilecek. sınav sonuçları ise 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

2022 KPSS sınav başvuru ücretlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde bulabilirsiniz.