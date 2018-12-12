KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Son olarak söz konusu sınavın soru ve cevaplarının bir kısmı adayların erişimine açıldı, bu durum sonuç tarihine yönelik beklentileri artırdı. İşte, konuya dair merak edilenler...

SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS DHBT adayları, 10 gün boşunca "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek. Sınavda adaylara yöneltilen soruların yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ise ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.

Duyuruda, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı uyarısında bulunuldu.

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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2018 DHBT sınav sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.