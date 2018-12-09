Yılın son KPSS'si olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı bugün gerçekeleşecek. Sınav 10.15'te yapılacak, sınava 10.00'dan sonra gelenler katılmayacak. Her sınav sonrası olduğu gibi en çok araştırılan konu elbette soru ve cevaplar ile sonuçlar olacak. İşte detaylar...

KPSS DHBT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS soru ve cevapları için ÖSYM'nin henüz resmi bir duyurusu yok. Bir önceki sınavın soru ve cevapları aynı gün öğlen saatlerinde açıklanmıştı. Bu yıl nasıl bir prosedür uygulanacak bilinmiyor. KPSS DHBT sonuçlarının açıklanma tarihi ise 4 Ocak 2019'da...

ADAYLAR HANGİ KONULARDAN SORUMLU TUTULACAK

Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi konularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak. Bu testte, "İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi), Siyer, İslam Ahlakı" konu başlıklarından sorular yer alacak.

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için imam hatip okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak. Test "Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dini Hitabet" konu başlıklarından oluşacak.