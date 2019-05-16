KPSS geç başvuru (mazeretli) nasıl yapılır? Ne zaman?

KPSS geç başvuru ne zaman? Dün sona eren normal başvurular sonrası bu soru gündem oldu. Başvuruyu kaçıranlar veya karar değiştirenler ayrıntıları kılavuzdan öğrenmeye çalışıyor. Başvuru yapmak isteyenler ayrıca başvurularda sınav ücretini ise %50 artırımlı olarak ödeyecek.

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Geç başvuru günü (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 28 Mayıs 2019 Salı olarak belirlendi.

GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2019-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.