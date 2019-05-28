KPSS geç başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?

KPSS Lisans başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Başvuruyu kaçıranlar için geç başvuru bugün başladı. Şimdi adaylar başvuruların nasıl yapılacağını ve sınav ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor.

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Geç başvuru günü (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 28 Mayıs 2019 Salı olarak belirlendi. Geç başvuru gününde (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir.

GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2019-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.