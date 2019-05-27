KPSS geç başvuru ne zaman? Geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS Lİsans geç başvuruları yarın alınacak. Bu aynı zamanda binlerce kişi için son şans anlamına geliyor. Başvuruyu kaçıranlar 2020 yılını beklemek zorunda kalacak. Bu nedenle birçok kişi için geç başvurular büyük önem arz ederken sınav ücretinin ne kadar olduğu da epey merak konusu...

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Geç başvuru günü (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 28 Mayıs 2019 Salı olarak belirlendi. Geç başvuru ücretleri KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve ÖABT için 75 TL... Alan bilgisi için 50 TL...

GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2019-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.