KPSS başvuruları, 18 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Pek çok sınavda olduğu gibi sınav başvurusunu normal süre içinde tamamlayamayanlar için açılan geç başvurular içinde kısa süre kaldı. Peki, KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? 2021 KPSS geç başvuruları nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları…

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2021 KPSS geç başvuru tarihleri ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT için geç başvurular 22-23 Haziran tarihlerinde yapılabilecek.

Geç başvuru tarihinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 daha fazla olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde yatırılacak.

2021 KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021 KPSS lisans geç başvuru ücreti her bir oturum için 135 TL, ÖABT her bir oturum için 135 TL ve alan bilgisi her bir oturum için 97,50 TL olarak açıklandı.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları, dijital ortamda ÖSYMA Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

2021 KPSS BAŞVURU SAYFASI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

ÖSYM’DEN HES KODU DUYURUSU

Koronavirüs önlemleri eşliğinde gerçekleşecek olan 2021 KPSS sınavı için ÖSYM’den de bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada “Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan ya da başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.” ifadeleri kullanıldı.

2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2021 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta,

2021 KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta,

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.