Türkiye KPSS günü nüfus müdürlükleri açık olacak mı?

KPSS günü nüfus müdürlükleri açık olacak mı?

Türkiye

KPSS günü nüfus müdürlükleri açık olacak mı?

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağı açıklandı.

23 Ekim 2020, Cuma 17:13 Son Güncelleme:
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2020-KPSS Önlisans) katılacaklar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık bulundurulacağını bildirdi.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 25 Ekim Pazar günü yapılacak sınava katılacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı belirtildi. Vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabilecekleri kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 'Sınava Giriş Belgesi' ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat etmesi gerekmektedir" bilgisi paylaşıldı.

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