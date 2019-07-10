2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları 20 Temmuz'da, 3. oturumları ise 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 28 Temmuz 2019'da gerçekleşecek.

Sınav giriş belgelerinin ikisi açıklandı. Şimdi sıra 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi'nde (ÖABT)... Sınava girecek olan adaylar şimdi şu soruyu yöneltiyor: KPSS Lisans ÖABT sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS Lisans ÖABT sınav giriş belgeleriyle ilgili ÖSYM'den geçilen bir duyuru yok. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. KPSS ÖABT'nin 28 Temmuz'da yapılacağı göz önünde bulundurulursa sınav giriş belgelerinin 18 Temmuz'da yayımlanması bekleniyor.