KPSS lisans sonuçları açıklandı!
Binlerce kişinin beklediği 2020-KPSS lisans sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden sonuçlar öğrenilebilecek.
22 Ekim 2020, Perşembe 09:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Geçen eylül ayı içerisinde yapılan KPSS lisan sınavlarının ardından adayların merakla beklediği sonuçlar duyuruldu. Kamuda görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı KPSS lisans sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden bugün adayların erişimine açıldı.
Sınav sonuçları bugün açıklandı
Eylül ayında Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının yanı sıra Alan Bilgisi sınavları gerçekleştirildi. Son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavının gerçekleştirilmesinin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde beklemeye başladı. ÖSYM merakla beklenen KPSS Lisans sınav sonuçlar bugün açıklandı.
BUNLARI DA OKUYUN