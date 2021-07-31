KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika sürecek?

KPSS A grubu ve Öğretmenlik oturumlarına katılacak olan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden alabiliyor. Diğer yandan sınava girecek adayların sınav giriş belgelerini ve kimliklerini sınav anında yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? KPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021 tarihinde, saat: 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021 tarihinde, saat: 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021 tarihinde, saat: 10.15'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturum cumartesi öğleden sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 7 Ağustos 2021 tarihinde, saat: 14.45'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturum pazar sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152’te başlayacak.

ÖABT ise 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 'te ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45'te yapılacak.

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ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI

ÖSYM, KPSS 'ye katılacak adaylara uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda “01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.” ve “01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.” ifadelerine yer verildi.