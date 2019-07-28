KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?

KPSS'nin son ayağı olan ÖABT bugün yapılacak. Sınava girecek olan adayları heyecan sarmış vaziyette... İki oturum şeklinde gerçekleşecek sınavın saati, biteceği saat ve kaç dakika süreceği aratılıyor. İşte detaylar...

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için, saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 120 dakika sürecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ÇIKARILIR?

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler.