2021-KPSS ÖABT sınavı iki oturum şeklinde gerçekleşecek ve sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra adaylar sınav binasına alınmayacak. İşte, 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı hakkında merak edilenler…

2021-KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

2021 KPSS ÖABT iki oturum halinde gerçekleşecek.

Sabah gerçekleşecek oturum, saat 10.15’te başlayacak.

Öğleden sonra gerçekleşecek ikinci oturum ise saat 14.45’te başlayacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik ve Fen Bilimleri sınavında adaylara (Alan Eğitimi (15) Alan Bilgisi (60)), olmak üzere 75 soru sorulacak. Sınav 150 dakika sürecek.

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Beden Eğitimi, Rehberlik, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavında ise adaylara (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)) olmak üzere 75 soru sorulup, 120 dakika süre verilecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce branşlarında ise adaylara Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30) olmak üzere 75 soru sorulacak. Sınav 120 dakika sürecek.

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları ÖSYM tarafında paylaşılan takvime göre, 16.09.2021 tarihinde ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklanacak.