KPSS lisans sınavları birer hafta arayla geçekleşiyor. Temmuz ayının 14'ünde KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı gerçekleşti. Bu hafta sonu Alan Bilgisi sınavı gerçekleşecek. Daha sonra KPSS ÖABT için on binler ter dökecek. Diğer sınavların giriş belgeleri açıklandı fakat ÖABT sınav giriş belgeleri için tarih verilmedi.

ÖSYM'den tarih verilmeyince on binler de şu sıralar "KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?" sorusunu yöneltiyor.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS Lisans ÖABT sınav giriş belgeleriyle ilgili ÖSYM'den geçilen bir duyuru yok. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. KPSS ÖABT'nin 28 Temmuz'da yapılacağı göz önünde bulundurulursa sınav giriş belgelerinin 18 Temmuz'da yayımlanması bekleniyor.