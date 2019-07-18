KPSS KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 14 Temmuz'da yapıldı. KPSS Alan bilgisi ise bu hafta sonu gerçekleşecek. Alan Bilgisi sınavının giriş belgesi yayımlanırken KPSS ÖABT için gözler ÖSYM'deydi... Bugün sıkça sorulan soru "KPSS ÖABT sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?" şeklindeydi...

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!

KPSS Lisans ÖABT sınav giriş belgelerinin bugün açıklanması bekleniyordu. Geçen yıl sınav giriş yerleri saat 14.00'te belli olmuştu. Kurum bu yıl da tam saat 14.00'te belgeleri açıkladı.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için, saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."