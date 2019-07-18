KPSS KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 14 Temmuz'da yapıldı. KPSS Alan bilgisi ise bu hafta sonu gerçekleşecek. Alan Bilgisi sınavının giriş belgesi yayımlanırken KPSS ÖABT için gözler ÖSYM'de... Şimdi sıkça sorulan soru "KPSS ÖABT sınav giriş belgesi saat kaçta açıklanacak?" şeklinde...

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS Lisans ÖABT sınav giriş belgelerinin bugün açıklanması beklenirken saat konusunda net bir bilgi yok. Geçen yıl sınav giriş yerleri saat 14.00'te belli olmuştu.