KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi sınavları gerçekleşti. Şimdi sırada KPSS ÖABT var. Sınava girecek olan adayları heyecan kaplarken şu sıralar "KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?" soruuları sıklıkla yöneltiliyor. Öte yandan KPSS ÖABT sınav giriş belgelerinin nasıl çıkarılacağı da araştırılan bir başka konu...

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için, saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ÇIKARILIR?

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekler.