KPSS ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak?

KPSS ÖABT sınavı 28 Temmuz'da gerçekleşti. Soru ve cevaplar genellikle 2 gün sonra açıklandığı için bugün büyük bir beklenti oluşmuş durumda... On binler ""KPSS ÖABT soru ve cevapları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS ÖABT soru ve cevapları ile ilgili ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Fakat soru ve cevaplar aksilik olmadığı sürece sınavdan 2 gün sonra açıklanıyor. Sonuçlar ise ÖSYM'nin geçtiği takvime göre 29 Ağustos'ta açıklanacak.