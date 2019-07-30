KPSS ÖABT soru ve cevapları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT 2 gün önce ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Bugün soru ve cevaplar için heyecanlı bir bekleyiş söz konusuydu... Adaylar bu saate kadar "KPSS ÖABT soru ve cevapları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna cevap arıyordu.

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

KPSS ÖABT soru ve cevapları hakkında ÖSYM biraz önce açıklama yaptı ve soru ve cevapların yayımlandığını duyurdu. Sonuçlar ise 29 Ağustos'ta ilan edilecek. İşte kurumdan yapılan açıklama:

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2019-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları (her test için % 10) ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

"Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2019-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)