2021 KPSS lisans sınavlarının son oturumları olan ÖABT sınavları tamamlandı. Şimdi gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihlere çevrildi. Diğer yandan 15 Ağustos Pazar günü gerçekleşen KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı mı sorusu bugünün en çok merak edilen konularından oldu. ÖSYM’den gelen açıklamayla ile adayların sadece saatler süren bekleyişi son erdi ve 2021 KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı…

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI YAYINLADI

KPSS ÖABT soru ve cevapları yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının erişime açıldığı duyuruldu.

Ayrıca, sınava katılım sağlayan adayların, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 20.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekleri belirtildi.

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARIN İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 yılı takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak. KPSS sonuçları ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresi üzerinden giriş yapılacak öğrenilecek.