KPSS ÖABT sınavı 15 Ağustos Pazar günü öğlenden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleşiyor. Uzun süren sınav maratonunun ardından adaylar şimdi de 2021 KPSS ÖABT sınav soruları ve cevaplarını beklemeye başlayacak. Şimdi gözler ÖSYM’ye çevrilmiş durumda…

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS ÖABT soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağında dair ÖSYM’den henüz bir açıklama gelmedi. Ancak, geçtiğimiz haftalarda yapılan Alan Bilgisi, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının soru ve cevapları kısa sürede yayınlanmıştı. Bu kapsamda 2021 KPSS ÖABT sınav soru ve cevaplarının 15 Ağustos Pazar gecesi yayınlanması bekleniyor.

ÖABT'YE KİMLER GİRER?

Kısa adı ÖABT olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini tarif etmektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyen adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

ÖABT SINAV ALANI ADI VE KODU NEDİR?

KPSS ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve sınav kodunu yazmaktadırlar. Sınav kodları ise şu şekildedir;

1) Türkçe

2) İlköğretim Matematik

3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

4) Sosyal Bilgiler

5) Türk Dili ve Edebiyatı

6) Tarih

7) Coğrafya

8) Matematik (Lise)

9) Fizik

10) Kimya

11) Biyoloji

12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13) Yabancı Dil (İngilizce)

14) Rehber Öğretmen

15) Sınıf Öğretmenliği

16) Okul Öncesi Öğretmenliği