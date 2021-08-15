KPSS ÖABT sınavında adaylara 75 soru yöneltildi. 15 Ağustos Pazar günü saat 10.15’te başlayan ilk oturumun sona ermesinin ardından pek çok kişi internet üzerinden KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı, nasıldı? Araştırması yapmaya başladı. İşte, sınavla ilgili ilk fikri oluşturabilecek 2021 KPSS ÖABT sınavı soru yorumları…

2021 KPSS ÖABT SINAVI SORU YORUMLARI

Sosyal bilgiler alan sınavına coğrafya sorusu koymayı unutmuşlar, o sorular coğrafya değildi yani olamaz.

#oeabt2021 eğitim soruları görünce daha ne kadar zor olabilir ki demiştim. Daha da kötüsü, çok daha kötüsü, baya baya kötüsü, waaooww daha kötüsü de olabiliyormuş görmüş olduk.

Ben sosyal bilgiler yerine coğrafya alan sınavına mı girdim şu an onu düşünüyorum #ÖABT2021

Hüseyin Nihal Atsız sorusu belirleyici olsun bence, Atsız'ı tanımayanlari direkt elesinler #ÖABT2021

#ÖABT2021 Din kültürü sınavı zor muydu kolay mıydı ne oldu biz neye girdik ben hiçbir şey anlamadım

Sosyal Bilgiler ÖABT de yerliler sorusu kimin aklına geldi de sordu acaba #ÖABT2021

Sosyal Bilgiler öabt derya deniz iken bir de edebiyat sorusu gelmesi şoku. #ÖABT2021

Amerika kıtasındaki yerli halkın geleneksel törenini sorarak hangi Sosyal Bilgiler Öğretmenini elemek istediniz acaba #ÖABT2021

Osmanlıca sorusuna, Osman Bey girse yapamazdı. #ÖABT2021

Atanamayacağımız bir ÖABT sınavını daha geride bıraktık. Tebrikler KPSS

Eğitim bilimlerinde vuruldum, ÖABT’de öldüm resmen.

Yine ters köşe yapmışsın #oesym #ÖABT



